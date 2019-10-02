Новокузнецкие врачи будут оперировать при помощи стереомикроскопа

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-02T17:05:09+03:00

За четыре дня уже проведено четыре успешные операции

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В новокузнецкую больницу доставили оборудование, которое позволяет выполнять сложнейшие операции по удалению опухолей. Высокий уровень хирургов позволил проводить операции сразу же после того, как аппарат установили.

За четыре дня, с 24 по 27 сентября, врачи провели четыре успешные операции. Больничным работникам удалось удалить опухоль мозга у 80-летней женщины, совершить операцию на сложную опухоль задней части черепа, провести операцию на спинной мозг и удалить опухоль на позвоночнике.

- История приобретения стереомикроскопа началась ровно год назад, когда на международном симпозиуме Eurospine 2018 в Барселоне заведующий нейрохирургическим отделением № 1, кандидат медицинских наук Глеб Бондаренко обратил внимание на выставочный микроскоп, идеально подходящий для решения задач нейрохирургической клиники новокузнецкой горбольницы № 29, - отметили в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Аппарат за 15 миллионов рублей больница закупила за счет своего бюджета в рамках проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU