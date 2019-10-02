В Новокузнецке пьяный водитель устроил гонку с полицейскими

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-02T17:09:38+03:00

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В Новокузнецке пьяный водитель пытался уйти от сотрудников ДПС. Для этого он даже использовал специальные маневры.

Ранним утром в Новокузнецке экипаж ДПС на улице Димитрова заметил автомобиль «Мицубиси Аутлендер», который не держался на полосе и вилял из стороны в сторону.

Полицейские попросили водителя остановиться, но тот продолжил движение и увеличил скорость. Экипаж начал преследовать автомобиль. Лихач попытался оторваться от патрульной машины на проселочной дороге, но не справился с управлением и увяз в грязи.

После нарушитель пытался убежать от сотрудников ДПС, но инспекторы задержали его. Автомобилист оказывал сопротивление полицейским, а когда он прошел освидетельствование, выяснилось, что уровень алкоголя в его организме почти в пять раз превышает допустимый.

- Полицейские составили на водителя административные протоколы по нескольким статьям, - комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области. - Теперь мужчине грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU