СЕГОДНЯ 03:34 2019-10-03T03:34:25+03:00

Цены на продукты питания в Кузбассе стали ниже Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За лето стоимость минимальной продуктовой корзины упала почти на два процента

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Летом в Кузбассе зафиксировано снижение стоимости минимальной продуктовой корзины на два процента. На август этого года она составила 4 143 рубля.

Эксперты Новосибирскстата проанализировали стоимость минимальной продуктовой корзины в разных регионах Сибирского федерального округа. Так в Кузбассе на август месяц за все необходимые продукты жители заплатили минимум 4 143 рубля. Это на 1,7 % меньше, чем в июля этого же года. Однако падение цен относительное. Если сравнивать с декабрем прошлого года, продуктовая корзина подорожала на 10,7 %.

Вместе с этим, в Кемеровской области также упала стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Она составила 13 963 рубля. Самые высокие цены были замечены в Республике Алтай – 16 227 рублей, Красноярском крае – 16 315 рублей и Республике Хакасия – 15 332 рубля.

Отметим, в среднем по Сибири минимальная стоимость продуктовой корзины составила – 4 257,3 рубля, а товаров и услуг – 14 932 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU