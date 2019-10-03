Кемеровчанам покажут затонувшие самолеты и корабли

СЕГОДНЯ 04:22 2019-10-03T05:53:15+03:00

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В Кемеровском государственном университете начала работу уникальная выставка фотографий, на которых изображено то, что покоится в глубинах моря. Посетители смогут увидеть затонувшие корабли, самолеты, статуи и много чего еще интересного.

Автором выставки является выпускник исторического факультета КемГУ, фотохудожник Алексей Малышев. Он делал снимки в Египте, Таиланде, Камбодже, Шотландии, Германии, на Инголе, Мальте, Бали, Кипре, Кубе, Мальдивах, Палау и Сипадане. На каждом из них - разные темы и сюжеты, ракурсы и цветовые решения. Именно поэтому выставка названа символично - «360°».

- Часть экспозиции покажет затонувшие корабли и самолеты, а также красоту морских глубин. Другая часть посвящена ландшафтам, портретам и архитектурным мотивам, - рассказали в администрации области.

К сожалению, в 2018 году Алексея Малышева не стало. Но его работы могут лучше всего рассказать о его творчестве. Выставку организовал брат фотографа Евгений Браун. Она будет работать в главном корпусе КемГУ до 31 октября совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU