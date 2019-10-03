2019-10-03T05:57:12+03:00
Происшествия

Битва титанов: на кузбасской трассе столкнулись два грузовика

У обеих машин сильно повреждены кабины
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Битва титанов: на кузбасской трассе столкнулись два грузовика. ФОТО: vk.com/act54Битва титанов: на кузбасской трассе столкнулись два грузовика. ФОТО: vk.com/act54
Изменить размер текста:

В Кузбассе на трассе столкнулись два грузовика популярной сети магазинов «Ярче». Оба автомобиля сильно повреждены.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 октября. Первыми о событии рассказали очевидцы. Они выложили в одну из групп города в социальной сети фотографию с места аварии. На снимках видно, что кузова и прицепы грузовых машин сильно повреждены.

По словам пользователей, водитель грузовика MAN двигался по туманной дороге и столкнулся с находившимся на обочине тягачом Freightliner. Водители остались в живых.

ФОТО: vk.com/act54

ФОТО: vk.com/act54

Сотрудники ГИБДД прокомментировали это событие и подтвердили, что авария произошла в 6.15 на 98-м километре трассы Кемерово - Ленинск-Кузнецкий, а виновники аварии даже не получили травмы.

- Водитель автомобиля MAN наехал на стоящий автомобиль Freightliner. В результате ДТП автомобили получили технические повреждения. 25-летнему водителю MAN на месте оказали разовую помощь, лечение не назначалось, - уточнили в городской ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Яшкинского района ушел в отставку
На проспекте Притомском в Кемерове может появиться новая транспортная развязка
В Кузбассе алиментщик оплатил долг после назначения обязательных работ
Даешь имя еноту: кузбассовцев зовут придумать имя питомцу «Кузнецкого Алатау»
В Кемерове предлагают купить продукты питания со скидкой
Кемеровчанам покажут затонувшие самолеты и корабли
Цены на продукты питания в Кузбассе стали ниже
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке: прямая трансляция
В Новокузнецке пьяный водитель устроил гонку с полицейскими
Новокузнецкие врачи будут оперировать при помощи стереомикроскопа
«Готов заплатить из своих денег»: глава Новокузнецка предложил вознаграждение за граффитиста
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Житель Кузбасса угнал автомобиль ради возлюбленной
Дружелюбное пианино не выдержало кемеровских реалий и сломалось
Жертва финансовой пирамиды из Кузбасса снова попалась на удочку мошенников
В Кузбассе нашли нелегальных людей
Новокузнецкого Че Гевару закрыли на сорок суток