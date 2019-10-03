СЕГОДНЯ 04:54 2019-10-03T05:57:12+03:00

Битва титанов: на кузбасской трассе столкнулись два грузовика. ФОТО: vk.com/act54

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В Кузбассе на трассе столкнулись два грузовика популярной сети магазинов «Ярче». Оба автомобиля сильно повреждены.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 октября. Первыми о событии рассказали очевидцы. Они выложили в одну из групп города в социальной сети фотографию с места аварии. На снимках видно, что кузова и прицепы грузовых машин сильно повреждены.

По словам пользователей, водитель грузовика MAN двигался по туманной дороге и столкнулся с находившимся на обочине тягачом Freightliner. Водители остались в живых.

ФОТО: vk.com/act54

Сотрудники ГИБДД прокомментировали это событие и подтвердили, что авария произошла в 6.15 на 98-м километре трассы Кемерово - Ленинск-Кузнецкий, а виновники аварии даже не получили травмы.

- Водитель автомобиля MAN наехал на стоящий автомобиль Freightliner. В результате ДТП автомобили получили технические повреждения. 25-летнему водителю MAN на месте оказали разовую помощь, лечение не назначалось, - уточнили в городской ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU