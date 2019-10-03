В Кемерове предлагают купить продукты питания со скидкой
В Кемерове начинает свою работу выставка-ярмарка «Ешь, пей - свое, кузбасское». Она пройдет в пятницу, 4 октября.
В этот день кемеровчане и гости столицы Кузбасса смогут приобрести продукты с 10-процентной скидкой. В качестве места проведения выбрана бульварная часть улицы Патриотов в Заводском районе - это микрорайон Южный.
Как сообщили в администрации города, в ярмарке примут участие более 30 местных производителей сельскохозяйственной продукции. Они предложат широкий ассортимент молочной продукции и свежего мяса производителей Кемерова, Анжеро-Судженска, Промышленновского и Топкинского районов. Также здесь можно будет купить мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукцию местных заготовителей - папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи.
- Ярмарка будет работать еженедельно по пятницам и субботам с 8.00 до 17.00. Цены снижены на 10 процентов, - сообщили в мэрии. - Вся продукция подтверждена сертификатами качества и ветеринарными документами.
ИСТОЧНИК KP.RU