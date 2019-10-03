2019-10-03T06:02:26+03:00
Общество

Даешь имя еноту: кузбассовцев зовут придумать имя питомцу «Кузнецкого Алатау»

Автора лучшего имени ждет приз
Ирина АВТУШКО
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Даешь имя еноту! ФОТО: пресс-служба заповедника «Кузнецкий Алатау».Даешь имя еноту! ФОТО: пресс-служба заповедника «Кузнецкий Алатау».
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Кузбассовцев зовут придумать имя питомцу заповедника «Кузнецкий Алатау» - это маленький енот, которого привезли из Абаканского зоопарка. Автора лучшего имени для стеснительного питомца ждет приз.

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» недавно появился енотик. Зверек стеснительный и из норки показывается редко, а как его подозвать - работники еще не решили, а потому объявили конкурс на лучшее имя для нового питомца.

- Это и неудивительно - все-таки новая обстановка, незнакомые пока еще соседи. Но это не мешает ему с аппетитом поедать различные вкусняшки: особенно ему полюбились овсяные печенья, виноград, груши, творог, вареные яйца, - рассказали в пресс-центре заповедника. - Енот-полоскун наверняка станет любимцем многочисленных детей, приезжающих погостить в наш экоцентр.

Варианты имен для енота кузбассовцы могут прислать в социальные группы заповедника «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Победителя ждет приз!

ИСТОЧНИК KP.RU

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