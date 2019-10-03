СЕГОДНЯ 06:11 2019-10-03T06:11:29+03:00

В Кузбассе алиментщик оплатил долг после назначения обязательных работ.ФОТО: УФССП по Кемеровской области

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В Кузбассе алиментщик оплатил долг после назначения обязательных работ. На содержание сына мужчина задолжал 450 тысяч рублей.

На исполнении приставов Заводского района находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, который накопил 450 тысяч рублей долгов по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына. Внушительная сумма накопилась потому, что мужчина не выполнял свои обязательства несколько лет.

- По месту жительства мужчину застать не удавалось. Через некоторое время он сам приехал в отдел судебных приставов для получения разъяснений по исполнительному производству, - рассказали в УФССП по Кемеровской области.

Против визитера приставы составили административный протокол и назначили должнику 50 часов обязательных работ. Через несколько дней от кемеровчанина поступили средства в счет погашения задолженности. Впрочем, наказание в виде обязательных работ ему все равно предстоит отбыть.

ИСТОЧНИК KP.RU