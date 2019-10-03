Глава Яшкинского района ушел в отставку
Александр Рыбалко покинул пост главы Яшкинского района. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.
«Районные депутаты приняли мою отставку. Заявление по собственному желанию написал в связи с переходом на новое место работы, - написал бывший глава в Instagram. - Спасибо всем за плодотворную совместную работу. Желаю Яшкинскому району и всем его жителям процветания и успеха!
Напомним, что Александр Рыбалко был назначен на свой пост в декабре 2018 года, официально вступил в должность в начале 2019 года. До того, как возглавить Яшкинский район, он несколько лет проработал в администрации Ленинска-Кузнецкого, а также в коммерческих структурах.
ИСТОЧНИК KP.RU