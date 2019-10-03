2019-10-03T07:19:57+03:00
Общество

Глава Яшкинского района ушел в отставку

Об этом Александр Рыбалко сообщил на своей странице в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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Глава Яшкинского района ушел в отставку.ФОТО: Администрация Яшкинского районаГлава Яшкинского района ушел в отставку.ФОТО: Администрация Яшкинского района
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Александр Рыбалко покинул пост главы Яшкинского района. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.

«Районные депутаты приняли мою отставку. Заявление по собственному желанию написал в связи с переходом на новое место работы, - написал бывший глава в Instagram. - Спасибо всем за плодотворную совместную работу. Желаю Яшкинскому району и всем его жителям процветания и успеха!

Напомним, что Александр Рыбалко был назначен на свой пост в декабре 2018 года, официально вступил в должность в начале 2019 года. До того, как возглавить Яшкинский район, он несколько лет проработал в администрации Ленинска-Кузнецкого, а также в коммерческих структурах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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