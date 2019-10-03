2019-10-03T11:30:49+03:00
Общество

Кузбассовец пытался незаконно вывезти в Турцию партию кедрового ореха

Вес посылки в шесть раз превысил предельно разрешенный
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец пытался незаконно вывезти в Турцию партию кедрового ореха.ФОТО: Сибирское таможенное управлениеКузбассовец пытался незаконно вывезти в Турцию партию кедрового ореха.ФОТО: Сибирское таможенное управление
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Кузбассовца задержали на таможне за попытку незаконно вывезти в Турцию партию кедрового ореха. Вес посылки в шесть раз превысил норму, разрешенную для вывоза из страны.

Жителя областного центра задержали во время досмотра перед посадкой на рейс Кемерово - Анталья. При нем обнаружился кедровый орех без скорлупы, упакованный в полиэтиленовые мешки. Общий вес сибирского богатства составил более трех килограммов.

- Как пояснил кемеровчанин, приобрел он орешки на рынке по цене 1300 рублей за килограмм и вез их в подарок друзьям, - рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В ведомстве пояснили, что кедровый орех входит в список дикорастущих растений, на вывоз которых нужно разрешение. Физическое лицо может вывезти за границу для личных нужд более килограмма ореха в скорлупе либо более полукилограмма без скорлупы. Поэтому кемеровчанину, нарушившему правила вывоза, грозит административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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