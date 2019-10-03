Кузбассовец пытался незаконно вывезти в Турцию партию кедрового ореха
Кузбассовца задержали на таможне за попытку незаконно вывезти в Турцию партию кедрового ореха. Вес посылки в шесть раз превысил норму, разрешенную для вывоза из страны.
Жителя областного центра задержали во время досмотра перед посадкой на рейс Кемерово - Анталья. При нем обнаружился кедровый орех без скорлупы, упакованный в полиэтиленовые мешки. Общий вес сибирского богатства составил более трех килограммов.
- Как пояснил кемеровчанин, приобрел он орешки на рынке по цене 1300 рублей за килограмм и вез их в подарок друзьям, - рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
В ведомстве пояснили, что кедровый орех входит в список дикорастущих растений, на вывоз которых нужно разрешение. Физическое лицо может вывезти за границу для личных нужд более килограмма ореха в скорлупе либо более полукилограмма без скорлупы. Поэтому кемеровчанину, нарушившему правила вывоза, грозит административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU