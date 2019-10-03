СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-03T13:22:46+03:00

Автобусы 172э и 173э до кемеровской Лесной поляны изменят расписание Фото: Константин НАГОВИЦЫН

По-другому ходить транспорт будет с 4 октября

Изменить размер текста: A A

В Управлении единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ) сообщили, что с 4 октября изменят расписание автобусы, следующие из Кемерова в жилой район Лесная Поляна. Речь идет об автобусах № 172э и 173э.

Теперь расписание выглядит следующим образом:

№ 173э: ДК шахтеров - ж. р. Лесная Поляна, время отправления:

- от ДК шахтеров: 6.25, 7.45, 9.00, 10.05, 14.55, 16.05, 17.15, 18.35, 19.45;

- из ж. р. Лесная Поляна: 6.50, 8.15, 9.25, 10.25, 15.20, 16.30, 17.40, 19.00, 20.05.

№ 172э: д/п «Центральный» - ж. р. Лесная Поляна, время отправления:

- от д/п «Центральный»: 6.30, 7.20 (рейс в будни), 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 10.10, 10.40, 11.25, 11.45, 12.25, 12.45, 13.25, 14.05, 14.25, 14.50, 15.05, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40;

- из ж. р. Лесная Поляна: 6.00, 7.10, 7.30, 7.50 (рейс в будни), 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.40, 11.10, 11.55, 12.15, 12.55, 13.15, 13.55, 14.35, 14.55, 15.20, 15.35, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10 до СКК «Октябрьский».

Оперативную информацию о работе пассажирского транспорта можно узнать в справочной службе УЕЗТУ по многоканальному телефону: (384-2) 57-46-57, ежедневно с 7.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU