Кемеровчанка украла младенца из роддома для мужа

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-03T13:53:28+03:00

До этого она обманула супруга, сказав, что беременна

Изменить размер текста: A A

Кемеровчанка похитила ребенка из роддома, чтобы не огорчать мужа. Ранее она обманула супруга, сказав, что беременна.

В среду, 2 октября, кемеровчанин приехал в городской роддом, чтобы навестить супругу и увидеть новорожденного сына. Когда он подъехал к зданию больницы, ему позвонила заплаканная жена и рассказала, что их ребенка похитили. В этот момент мужчина заметил около роддома незнакомку, которая несла по улице ребенка, завернутого в теплую куртку. Он выбежал из машины и забрал мальчика.

- Похитительницей оказалась 41-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого. Она взяла чужого ребенка, потому что несколько месяцев назад обманула своего мужа, сказав, что беременна. После чего женщина уехала в Кемерово, где якобы родила мужу мальчика, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственным комитетом по Кемеровской области женщине предъявлено обвинение по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего». На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU