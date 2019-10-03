Новокузнечанин прикинулся женщиной и обманул влюбленного ухажера

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-03T15:37:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Новокузнецка прикинулся женщиной и обманул влюбленного в него ухажера. С мужчиной аферист познакомился с фейковой страницы в соцсетях.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего новокузнечанина, который похитил деньги с чужой банковской карты. В апреле текущего года он создал страничку в соцсетях под именем «Елена Валерьевна» и разместил в профиле фотографию молодой женщины. Далее он познакомился с 37-летним жителем Прокопьевска. В ходе общения потерпевший стал приглашать «Елену Валерьевну» к себе в гости. На это «она» ответила, что это стоит денег - 2 тысячи рублей и предложил перевести их на карту.

- Потерпевший пояснил, что не умеет переводить с карты на карту деньги и отправил ей фото своей банковской карты и пароль для входа в его личный кабинет, - рассказали в областной прокуратуре. - Когда обвиняемый с помощью пароля вошел в личный кабинет, он увидел, что на карте потерпевшего находятся денежные средства в сумме 32 тысяч рублей.

Как позже заявил обвиняемый, изначально у него не было мысли похищать деньги, но соблазн взял верх. Деньги он перекинул на счет телефона и оплатил ими покупки в интернете - одежду, обувь и технику. В общей сложности он потратил 29 тысяч рублей.

Из-за того, что обвиняемый имеет малолетнего ребенка, преступление совершил впервые и возместил ущерб, суд назначил ему два года условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU