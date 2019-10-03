Новокузнецкий «Металлург» одержал фееричную победу над воронежским «Бураном»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-03T18:38:03+03:00

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В Новокузнецке в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Металлург» одержал победу над воронежским «Бураном». Кузбасская команда забила шесть шайб в ворота противника.

Очередной матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги прошел в Новокузнецке в среду, 2 октября. На льду они приняли команду «Буран» из Воронежа.

В первом периоде новокузнечане явно уступали противникам - они проигрывали со счетом 0:3. Однако после перерыва команда явно преобразилась. За оставшееся время «Металлург» забил целых шесть шайб в ворота «Бурана». Большинство из них - благодаря капитану команды Максиму Кицыну. В его активе гол и три результативных передачи.

Отметим, успех в последнем мачте помог новокузнечанам подняться на четырнадцатое место в турнирной таблице. За девять состязаний «Металлург» набрал одиннадцать очков. Для сравнения: у нынешнего лидера «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга девятнадцать баллов после одиннадцати встреч. Совсем скоро кузбасские хоккеисты встретятся с игроками из клуба «Тамбов», где еще могут набрать необходимые очки.

ИСТОЧНИК KP.RU