Жительница Кузбасса купила несуществующего шпица

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-03T18:41:24+03:00

За щенка она заплатила четыре тысячи рублей

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В Кузбассе местная жительница купила несуществующего щенка шпица. За собачку она внесла предоплату в четыре тысячи рублей.

В полицию Ленинска-Кузнецкого обратилась местная жительница. Она рассказала, что купила шпицев через интернет. За животных она внесла предоплату в четыре тысячи рублей. В качестве доказательства аферисты выслали клиентке якобы фотографии щенков.

После того как жительница Кузбасса перевела средства на счет мошенников, ей позвонил мужчина. Он представился супругом владелицы щенков и попросил покупательницу отправить две тысячи рублей на приобретение корма для собак. Она ответила отказом. Далее аферисты просто перестали выходить на связь.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению злоумышленников. Известно, что номера телефонов, с которых они звонили заявительнице, зарегистрированы в Оренбургской области, - комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, сейчас сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU