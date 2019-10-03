Жительница Кузбасса купила несуществующего шпица
В Кузбассе местная жительница купила несуществующего щенка шпица. За собачку она внесла предоплату в четыре тысячи рублей.
В полицию Ленинска-Кузнецкого обратилась местная жительница. Она рассказала, что купила шпицев через интернет. За животных она внесла предоплату в четыре тысячи рублей. В качестве доказательства аферисты выслали клиентке якобы фотографии щенков.
После того как жительница Кузбасса перевела средства на счет мошенников, ей позвонил мужчина. Он представился супругом владелицы щенков и попросил покупательницу отправить две тысячи рублей на приобретение корма для собак. Она ответила отказом. Далее аферисты просто перестали выходить на связь.
- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению злоумышленников. Известно, что номера телефонов, с которых они звонили заявительнице, зарегистрированы в Оренбургской области, - комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.
Отметим, сейчас сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU