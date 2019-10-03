Канал поставки огнестрельного оружия пресекли в Кузбассе

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-03T18:15:05+03:00

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Сотрудники областного УФСБ совместно с коллегами из Свердловской области пресекли распространение в Кузбассе опасного оружия.

В Юрге были задержаны двое братьев с Урала, которые пытались продать потенциальному покупателю арсенал оружия. К этом спецслужбы были готовы, поэтому покупателем выступил сотрудник регионального УФСБ.

-В рамках реализации оперативного эксперимента в автомобиле злоумышленников обнаружены и изъяты три ручных противотанковых гранатомета, три пистолета марки ПМ, 1 пистолет марки ТТ, а также боеприпасы. Братья рассчитывали получить от продажи вышеперечисленного оружия 700 000 рублей, - сообщили подробности силовики.

В итоге было возбуждено и расследовано два уголовных дела в отношении фигурантов. Юргинский суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы одному брату сроком три с половиной года, второму – три года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU