2019-10-03T18:15:05+03:00
Происшествия

Канал поставки огнестрельного оружия пресекли в Кузбассе

Двое жителей Свердловской области сбывали в сибирском регионе гранатометы и пистолеты
Ирина АВТУШКО
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Канал поставки огнестрельного оружия пресекли в Кузбассе.ФОТО: Кадр оперативной съемки/УФСБ по Кемеровской областиКанал поставки огнестрельного оружия пресекли в Кузбассе.ФОТО: Кадр оперативной съемки/УФСБ по Кемеровской области
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Сотрудники областного УФСБ совместно с коллегами из Свердловской области пресекли распространение в Кузбассе опасного оружия.

В Юрге были задержаны двое братьев с Урала, которые пытались продать потенциальному покупателю арсенал оружия. К этом спецслужбы были готовы, поэтому покупателем выступил сотрудник регионального УФСБ.

-В рамках реализации оперативного эксперимента в автомобиле злоумышленников обнаружены и изъяты три ручных противотанковых гранатомета, три пистолета марки ПМ, 1 пистолет марки ТТ, а также боеприпасы. Братья рассчитывали получить от продажи вышеперечисленного оружия 700 000 рублей, - сообщили подробности силовики.

В итоге было возбуждено и расследовано два уголовных дела в отношении фигурантов. Юргинский суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы одному брату сроком три с половиной года, второму – три года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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