Румын вместо финна: назначен новый главный тренер волейбольного «Кузбасса»

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-03T18:45:51+03:00

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В волейбольном клубе «Кузбасс» появился новый главный тренер, им стал румын Георге Крецу. Он сменил на посту финна Туомаса Саммелвуо, при котором кемеровский клуб весной этого года впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей чемпионата России.

О назначении было объявлено на официальном сайте ВК «Кузбасс». Сообщается, что соглашение 51-летнего Георге Крецу подписано на год.

С 2014 года Георге Крецу – главный тренер сборной Эстонии, при нем команда выигрывала Европейскую лигу в 2016 и 2018 годов. Также с 2007 по 2008 возглавлял сборную Румынии. За время тренерской карьеры Крецу работал в клубах «Хот Воллейс», бельгийский «Ленник», итальянских: «Фиорезе Спа Бассано», «Бассано Воллей», «Квазар Масса», польских «Ольштыне» и «Купруме», катарском «Аль Араби», сезон 2018/2019 возглавлял польскую «Ресовию», а в 2017/2018 возглавлял белгородское «Белогорье», - сообщили на сайте клуба.

Новый тренер приступит к работе на этой неделе. А свой первый матч в рамках Кубка России-2019 кемеровский «Кузбасс» проведет 8 октября против «Магнитки» (Магнитогорск).

ИСТОЧНИК KP.RU