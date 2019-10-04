Медведи забрели на одну из кузбасских шахт
В Кузбассе медведи случайно попали на территорию одной из шахт. Животных заметил белазист, который в это время проезжал мимо.
Медведи забрели на одну из кузбасских шахт.Видео: youtube
Видео с косолапыми сотрудник предприятия опубликовал в одной из групп региона в социальной сети. На кадрах видно, что мишки не первый раз встречаются с людьми, они смело подходят и даже пытаются напасть.
Автор же подшучивает над животными и дразнит их. Когда один из медведей слишком близко подошел к машине и встал на задние лапки, водитель отпугнул его громким сигнальным звонком.
Сам белазист пояснил, что съемка сделана на территории угледобывающего предприятия в Белове. Животные здесь редкие гости, но иногда приходится с ними встречаться.
ИСТОЧНИК KP.RU