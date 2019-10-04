2019-10-04T05:29:44+03:00
Общество

Медведи забрели на одну из кузбасских шахт

Там животных заметил белазист
Яна ПОПОВА
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Медведи забрели на одну из кузбасских шахт. ФОТО: кадр видео YoutubeМедведи забрели на одну из кузбасских шахт. ФОТО: кадр видео Youtube
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В Кузбассе медведи случайно попали на территорию одной из шахт. Животных заметил белазист, который в это время проезжал мимо.

Медведи забрели на одну из кузбасских шахт.Видео: youtube

Видео с косолапыми сотрудник предприятия опубликовал в одной из групп региона в социальной сети. На кадрах видно, что мишки не первый раз встречаются с людьми, они смело подходят и даже пытаются напасть.

Автор же подшучивает над животными и дразнит их. Когда один из медведей слишком близко подошел к машине и встал на задние лапки, водитель отпугнул его громким сигнальным звонком.

Сам белазист пояснил, что съемка сделана на территории угледобывающего предприятия в Белове. Животные здесь редкие гости, но иногда приходится с ними встречаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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