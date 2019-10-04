2019-10-04T05:21:01+03:00
Общество

Восьмой кассационный суд начал работу в Кемерове

Сейчас он располагается на арендованных территориях
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Восьмой кассационный суд начал работу в Кемерове. ФОТО: АКОВосьмой кассационный суд начал работу в Кемерове. ФОТО: АКО
Изменить размер текста:

В Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд. На его открытии присутствовали полпред СФО Сергей Меняйло и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Строительство здания кассационного суда еще не завершено, поэтому сейчас он располагается в двух арендованных помещениях. Юрисдикция суда будет распространяться на 12 субъектов Российской Федерации. Сейчас уже набраны необходимые специалисты и идет донабор кадрового состава.

- Это важное событие не только для Кузбасса, но и для всей страны. Уважаемые коллеги, вас всех отличает авторитет, четкость, взвешенность и суждений, и действий. Вы выступаете от имени государства и выносите свои решения именем Российской Федерации. Самое главное, вы всегда на стороне закона, и это очень важно для наших людей, - отметил в своем приветствии Сергей Цивилев.

Напомним, закон о создании в России девяти отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции Президент России Владимир Путин подписал в июле 2018 года. За Уралом организовано два таких суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе завершены поиски пропавшего девять месяцев назад новокузнечанина
В Кемерове арестовали ненастоящего сотрудника ГИБДД
Медведи забрели на одну из кузбасских шахт
Румын вместо финна: назначен новый главный тренер волейбольного «Кузбасса»
Канал поставки огнестрельного оружия пресекли в Кузбассе
В Кузбассе ищут мужчину со шрамом на лице
Жительница Кузбасса купила несуществующего шпица
Новокузнецкий «Металлург» одержал фееричную победу над воронежским «Бураном»
Новокузнечанин прикинулся женщиной и обманул влюбленного ухажера
Кемеровчанка украла младенца из роддома для мужа
В Кузбассе еще несколько глав территорий покинули свои посты
Автобусы 172э и 173э до кемеровской Лесной Поляны изменят расписание
За парками и скверами Кузбасса будут следить умные камеры
Спасатели рассказали о застрявших на кемеровском острове собаках
До +19 и без дождей: на несколько дней в Кузбасс вернется тепло
Кузбассовец пытался незаконно вывезти в Турцию партию кедрового ореха
Десять новых автобусов вышли на линию в Кемерове
В Кемерове эвакуировали школу около парка Ангелов