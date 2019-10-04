Восьмой кассационный суд начал работу в Кемерове
В Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд. На его открытии присутствовали полпред СФО Сергей Меняйло и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Строительство здания кассационного суда еще не завершено, поэтому сейчас он располагается в двух арендованных помещениях. Юрисдикция суда будет распространяться на 12 субъектов Российской Федерации. Сейчас уже набраны необходимые специалисты и идет донабор кадрового состава.
- Это важное событие не только для Кузбасса, но и для всей страны. Уважаемые коллеги, вас всех отличает авторитет, четкость, взвешенность и суждений, и действий. Вы выступаете от имени государства и выносите свои решения именем Российской Федерации. Самое главное, вы всегда на стороне закона, и это очень важно для наших людей, - отметил в своем приветствии Сергей Цивилев.
Напомним, закон о создании в России девяти отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции Президент России Владимир Путин подписал в июле 2018 года. За Уралом организовано два таких суда.
ИСТОЧНИК KP.RU