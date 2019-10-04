2019-10-04T07:16:14+03:00
Общество

В Кемерове завершился капитальный ремонт еще 14 автодорог

Объекты приняла выездная комиссия
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове завершился капитальный ремонт еще 14 автодорог.ФОТО: Ажминистрация города КемеровоВ Кемерове завершился капитальный ремонт еще 14 автодорог.ФОТО: Ажминистрация города Кемерово
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В Кемерове завершился капитальный ремонт еще 14 магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объекты приняла выездная комиссия, в которую входят представители областной и городской администраций, ОНФ и Сибуправтодора.

На днях комиссия осмотрела ремонт на девяти объектах, в их числе, например, проспект Кузнецкий от проспекта Ленина до улицы Красноармейской; улица 2-я Камышинская от улицы Камышинской до улицы Таврической; улица Тухачевского от проспекта Химиков до 62-го проезда; 62-й проезд от улицы Терешковой до улицы Тухачевского.

Кроме того, специалисты ознакомились с результатами вырубок автомобильных дорог, которые были сделаны раньше и уже прошли лабораторные исследования. По выводам комиссии, новое дорожное полотно соответствует нормативным требованиям.

- Таким образом, в Кемерове в эксплуатацию принято 23 участка дорог протяженностью более 25 километров, - сообщили в городской администрации. - Основные ремонтные работы завершены еще на 17 участках - на улицах Суворова, Нахимова, Цимлянской, Антипова, Вахрушева, Ракитянского, Инициативной, переулке Нартова. На этих объектах подрядчики асфальтируют заездные карманы, парковки, остановочные площадки, а также наносят разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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