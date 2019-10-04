2019-10-04T08:59:23+03:00
Происшествия

В Кузбассе девушка прикинулась мужчиной и обворовала подругу

Обманом она выманила у нее 742 тысячи рублей
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе девушка прикинулась мужчиной и обворовала подругуВ Кузбассе девушка прикинулась мужчиной и обворовала подругуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе девушка прикинулась мужчиной и обворовала подругу. Обманом она выманила у нее 742 тысячи рублей.

В законную силу вступил приговор в отношении 21-летней жительницы Мариинска, которая четыре месяца похищала деньги у своей подруги. Через соцсети злоумышленница общалась с потерпевшей от имени вымышленного мужчины, который той нравился. Она начала писать подруге о разных неприятностях в жизни - смерти родственника, необходимости денег на лечение или срочную поездку в другой город. А для решения проблем просила переводить деньги. Подруга обвиняемой в общей сложности перевела ей 742 тысячи рублей, для чего влезла в кредиты.

- Средствами подсудимая распорядилась по своему усмотрению: приобрела транспортное средство, документы на которое оформила на сожителя, не менее шести раз летала отдыхать в Краснодарский край, погасила задолженность по кредитам, приобретала продукты питания и одежду, - рассказали в областной прокуратуре. - Ущерб обвиняемая не возместила ни на предварительном следствии, ни в суде.

Мариинский суд, рассмотрев все материалы дела, назначил мошеннице три года условно. Однако гособвинитель и потерпевшая настаивали на реальном сроке. Кемеровский областной суд принял их позицию и назначил обвиняемой два с половиной года в колонии общего режима. Также ей придется возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец избил друга гантелью
В Новокузнецке Mercedes протаранил остановку с людьми
На Кузбасском мосту в Кемерове перекрыли проезд
В Кузбассе загорелась многоэтажка
В кузбасской художественной школе дети рисовали в полутьме
В Кемерове завершился капитальный ремонт еще 14 автодорог
В Кузбассе завершены поиски пропавшего девять месяцев назад новокузнечанина
Восьмой кассационный суд начал работу в Кемерове
В Кемерове арестовали ненастоящего сотрудника ГИБДД
Медведи забрели на одну из кузбасских шахт
Румын вместо финна: назначен новый главный тренер волейбольного «Кузбасса»
Канал поставки огнестрельного оружия пресекли в Кузбассе
В Кузбассе ищут мужчину со шрамом на лице
Жительница Кузбасса купила несуществующего шпица
Новокузнецкий «Металлург» одержал фееричную победу над воронежским «Бураном»
Новокузнечанин прикинулся женщиной и обманул влюбленного ухажера
Кемеровчанка украла младенца из роддома для мужа
В Кузбассе еще несколько глав территорий покинули свои посты
Автобусы 172э и 173э до кемеровской Лесной Поляны изменят расписание
За парками и скверами Кузбасса будут следить умные камеры
Спасатели рассказали о застрявших на кемеровском острове собаках
До +19 и без дождей: на несколько дней в Кузбасс вернется тепло
Кузбассовец пытался незаконно вывезти в Турцию партию кедрового ореха
Десять новых автобусов вышли на линию в Кемерове
В Кемерове эвакуировали школу около парка Ангелов