СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-04T08:59:23+03:00

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В Кузбассе девушка прикинулась мужчиной и обворовала подругу. Обманом она выманила у нее 742 тысячи рублей.

В законную силу вступил приговор в отношении 21-летней жительницы Мариинска, которая четыре месяца похищала деньги у своей подруги. Через соцсети злоумышленница общалась с потерпевшей от имени вымышленного мужчины, который той нравился. Она начала писать подруге о разных неприятностях в жизни - смерти родственника, необходимости денег на лечение или срочную поездку в другой город. А для решения проблем просила переводить деньги. Подруга обвиняемой в общей сложности перевела ей 742 тысячи рублей, для чего влезла в кредиты.

- Средствами подсудимая распорядилась по своему усмотрению: приобрела транспортное средство, документы на которое оформила на сожителя, не менее шести раз летала отдыхать в Краснодарский край, погасила задолженность по кредитам, приобретала продукты питания и одежду, - рассказали в областной прокуратуре. - Ущерб обвиняемая не возместила ни на предварительном следствии, ни в суде.

Мариинский суд, рассмотрев все материалы дела, назначил мошеннице три года условно. Однако гособвинитель и потерпевшая настаивали на реальном сроке. Кемеровский областной суд принял их позицию и назначил обвиняемой два с половиной года в колонии общего режима. Также ей придется возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU