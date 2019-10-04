2019-10-04T09:01:37+03:00
Происшествия

В Кузбассе загорелась многоэтажка

Кадры с места происшествия в Сеть выложили очевидцы
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе загорелась многоэтажка.ФОТО: "Между.нет"/ vk.comВ Кузбассе загорелась многоэтажка.ФОТО: "Между.нет"/ vk.com
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В Кузбассе загорелся многоэтажный дом. О происшествии стало известно благодаря очевидцам, которые опубликовали фото и видео с места чрезвычайной ситуации в Сети.

На кадрах видно, как спасатели поднимаются в охваченную пламенем квартиру верхнего этажа. Балкон в это время уже полыхал ярким огнем, из окон валил черный дым. По словам очевидцев, пожилая соседка, живущая рядом с воспламененной квартирой, отказывалась уходить из дома и активно поливала горящую стену водой.

- Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Юности Междуреченска. В результате в квартире обгорела мебель, бытовая техника, балконный блок и шкаф на балконе. Общая площадь пожара - восемнадцать квадратов. В пожаре никто не пострадал. Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, - сообщают в МЧС по Кемеровской области.

Отметим, о возгорании сообщили в 18.16, а потушено пламя было в 18.29. На место прибыли восемь человек и три единицы техники. Для того чтобы локализовать огонь на балконе, пожарным пришлось применить автолестницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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