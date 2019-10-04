2019-10-04T08:22:06+03:00
Общество

На Кузбасском мосту в Кемерове перекрыли проезд

Частичные ограничения связаны с ремонтными работами
Ирина АВТУШКО
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На Кузбасском мосту в Кемерове перекрыли проезд.ФОТО: Сергей ОСТРОУХИННа Кузбасском мосту в Кемерове перекрыли проезд.ФОТО: Сергей ОСТРОУХИН
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На Кузбасском мосту в Кемерове частично перекрыли проезд. Это связано с ремонтными работами.

Как сообщили в мэрии города, дорожные строители приступили к ремонту деформационного шва на Кузбасском мосту. Работы ведутся на правом берегу Томи с перекрытием одной из полос движения. Только в этом случае дорожники могут получить доступ к внутренним элементам шва.

-О ремонте автомобилистов предупреждают дорожные знаки, - рассказали в администрации. - Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть внимательными.

Отметим, что деформационный шов – это металлоконструкция, которая «прошивает мост поперек» и сохраняет стабильность его конструкций, которые могут сжиматься и расширяться при изменении температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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