На Кузбасском мосту в Кемерове перекрыли проезд
На Кузбасском мосту в Кемерове частично перекрыли проезд. Это связано с ремонтными работами.
Как сообщили в мэрии города, дорожные строители приступили к ремонту деформационного шва на Кузбасском мосту. Работы ведутся на правом берегу Томи с перекрытием одной из полос движения. Только в этом случае дорожники могут получить доступ к внутренним элементам шва.
-О ремонте автомобилистов предупреждают дорожные знаки, - рассказали в администрации. - Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть внимательными.
Отметим, что деформационный шов – это металлоконструкция, которая «прошивает мост поперек» и сохраняет стабильность его конструкций, которые могут сжиматься и расширяться при изменении температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU