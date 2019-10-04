В Новокузнецке Mercedes протаранил остановку с людьми

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-04T08:57:24+03:00

Никто из них не пострадал

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В Нокузнецке водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел на остановку, где находились люди. Никто из них не пострадал.

Информация о происшествии сразу появилась в одной из групп региона в социальной сети. Очевидцы выложили в паблик фотографии с места аварии. На кадрах видно, что белый Mercedes с иностранными номера врезался в металлическое ограждение, находящееся на рядом с остановкой общественного транспорта.

По рассказам свидетелей, иномарка ехала по дороге. В один момент автомобиль начал вилять, после чего вылетел на тротуар, где находились люди. К счастью, горожане успели убежать, поэтому никто из них не пострадал.

В городской ГИБДД отмечают, что авария произошла в четверг, 3 октября, в 17.10 на улице Кирова.

– За рулем автомобиля находился 30-летний автолюбитель, у которого не было при себе водительского удостоверения. В результате происшествия никто не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб, – сообщают в госавтоинспекции.

Отметим, предварительно установлено, что у машины отказали тормоза, поэтому водитель не смог справиться с управлением транспортного средства. Сейчас проходит проверка для воссоздания полной картины события.

ИСТОЧНИК KP.RU