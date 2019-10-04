На кемеровском автовокзале стало проблематично попрощаться с родственниками

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-04T11:55:35+03:00

С 1 октября запрещен выход на перрон без билетов

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На автовокзале в Кемерове теперь будет проблематично пообщаться с родственниками непосредственно перед посадкой в автобус. С 1 октября выход на перрон без проездных билетов запрещен.

Информация о произошедших изменениях появилась на официальном сайте «Кузбасспассажиравтотранса».

«К сведению пассажиров! Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» с 1 октября 2019 года проход на перрон кемеровского автовокзала осуществляется через турникеты по проездным билетам!» - говорится в сообщении.

Подробней ознакомиться с новыми правилами прохода можно на специальной листовке рядом с турникетом. В организации отметили, что при возникновении проблем можно обратиться к администратору автовокзала или сотруднику охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU