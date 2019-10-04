СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-04T11:01:30+03:00

О состоянии водителя пока нет информации

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В Кузбассе мотоциклист врезался в грузовик, после чего транспортное средство загорелось. Сейчас о состоянии водителя ничего не известно.

Видео с места происшествия сразу появилось в одной из групп Киселевска в социальной сети. На кадрах видно, что мотоцикл охвачен пламенем, а водитель лежит далеко от своего транспортного средства и не двигается.

По словам очевидцев, авария произошла в пятницу, 4 октября. Мотоцикл загорелся сразу после того, как врезался в автомобиль ГАЗ. Из-за происшествия затруднено движение транспорта.

Пока о состоянии пострадавшего ничего не известно. На мечте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Они восстанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU