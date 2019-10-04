В Кемерове таксист подрабатывал наркокурьером

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-04T12:47:24+03:00

Он развозил мефедрон и делал закладки

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В Кемерове задержали таксиста, который подрабатывал наркокурьером. Он развозил мефедрон по точкам и делал закладки.

Мужчину задержали сотрудники полиции, занимающиеся контролем за оборотом наркотиков. При личном досмотре и обследовании автомобиля сотрудники ведомства нашли сверток с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой около двенадцати граммов.

Выяснилось, что наркозакладчик - ранее несудимый 31-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Он занимался частным извозом, чтобы скрыть свое основное место работы по сбыту наркотиков.

- Следователем отдела полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Ему грозит до двадцати лет лишения свободы, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU