В Новокузнецке пройдет благотворительная фотосессия с животными

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-04T13:21:00+03:00

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В Новокузнецке пройдет благотворительная фотосессия, где каждый желающий сможет забрать себе домой животное, а также сделать снимок с питомцем из приюта.

Зоозащитники организуют благотворительную ярмарку, где каждый желающий сможет найти себе четвероногого друга. Также можно будет сделать несколько кадров с животными или привести своего питомца на благотворительную фотосессию.

Ярмарка пройдет в субботу, 5 октября, в парке имени Гагарина в Новокузнецке. Организатором выступило общество защиты животных «Кот и пес». С 14.00 до 18.00 любой горожанин или гость Новокузнецка может привести своих породистых животных или сфотографироваться с ними. Все вырученные от снимков средства пойдут на нужды зооцентра.

Отметим, зоозащитное общество привезет на ярмарку и своих подопечных. Если вы нуждаетесь в надежном четвероногом друге и товарище, можете забрать к себе домой животное из приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU