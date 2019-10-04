СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-04T13:57:09+03:00

В Кемерове в выходные будет перекрыто движение на одной из улиц.ФОТО: Администрация города Кемерово

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В субботу и воскресенье Кемерове будет перекрыто движение для транспорта на одной из улиц. Это связано с проведением конных соревнований

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, 5 и 6 октября будет закрыт проезд по улице Игарской и переулку Игарскому. Здесь пройдут соревнования по конному спорту (конкур и выездка) «Кубок памяти Арины Тесленко» в конноспортивном клубе «Фелиция». Движение, а также стоянка автотрансопрта будут запрещены с 20.00 часов 5 октября до 21.00 часов 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU