СЕГОДНЯ 06:28 2019-10-05T06:28:19+03:00

Копила всю жизнь: в Кузбассе мошенники украли у пенсионерки 2 миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Кузбассе мошенники украли у пенсионерки 2 миллиона рублей. Женщине предложили получить компенсацию как вкладчику финансовой пирамиды.

В отдел полиции Новокузнецка обратилась 69-летняя пенсионерка и рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам женщины, у нее похитили деньги, которые она копила всю жизнь.

Как выяснилось, новокузнечанке позвонила неизвестная женщина и сообщила, что той положен возврат денег как вкладчику финансовой пирамиды. Речь шла о сумме в 800 тысяч рублей. Но чтобы получить эти деньги, нужно якобы заплатить налог. Пенсионерка согласилась и просьбу выполнила.

-После этого потерпевшей регулярно стали звонить незнакомцы и под надуманными предлогами убеждали горожанку вновь и вновь переводить различные суммы денежных средств. В течение 9 дней потерпевшая перечислила мошенникам все сбережения - около 2 000 000 рублей, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Во время очередного звонка, когда пенсионерке предложили внести уже более 300 тысяч рублей за инкассацию, она поняла, что стала жертвой мошенников. При этом полицейским она сообщили, что знала о подобной схеме обмана, но не думала, что сама станет жертвой.

Сейчас личности аферистов устанавливаются. Уже известно, что пострадавшей звонили из Москвы. Возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU