Кузбассовец угнал чужой автомобиль, чтобы заставить владельца переживать

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-05T07:55:45+03:00

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В Кузбассе мужчина угнал чужой автомобиль, чтобы заставить его владельца переживать. До угона между ними произошел конфликт.

В Анжеро-Судженске к полицейским обратился 36-летний местный житель и заявил об угоне автомобиля «Лада Приора». По словам мужчины, это сделал его знакомый. Как выяснилось, накануне между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 27-летний злоумышленник сел за руль чужой машины и скрылся.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в одном из отдаленных районов города. Он признался, что воспользовался чужим автомобилем, чтобы заставить переживать его собственника, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU