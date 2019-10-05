2019-10-05T08:47:47+03:00
Происшествия

В Кузбассе 16-летний подросток ударил ножом сожителя матери

Несовершеннолетний был пьян
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе 16-летний подросток ударил ножом сожителя материВ Кузбассе 16-летний подросток ударил ножом сожителя материФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе 16-летний подросток ударил ножом сожителя матери. В этот момент несовершеннолетний был пьян.

В сентябре этого года вечером 16-летний кемеровчанин вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент в жилище находилась его мать со своим сожителей, которые также распивали спиртное. В какой-то момент женщина начала высказывать претензии сыну и оскорблять его, говоря, что мальчик ничего не добьется в жизни. Подросток разозлился, и между членами семьи произошел конфликт, затем переросший в драку. Мужчина решил вступиться за свою сожительницу, но юному дебоширу это не понравилось и он ударил защитника ножом в живот. Женщина сразу вызвала скорую помощь.

-Примечательно, что женщина не сообщила сотрудникам полиции о причастности сына к ножевым ранениям мужчины. Однако, когда потерпевший пришел в себя, он рассказал о том, кто ударил его ножом, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Против юноши возбудили уголовное дело, сейчас все подробности произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе женщина ударила экс-супруга ножом из-за отказа быть вместе
В Кузбассе официант украл деньги клиента на покупку онлайн-игр
Кузбассовец угнал чужой автомобиль, чтобы заставить владельца переживать
Копила всю жизнь: в Кузбассе мошенники украли у пенсионерки 2 миллиона рублей
Кузбассовец заготовил на зиму почти полтора килограмма марихуаны
Организатора стихийной свалки в Кузбассе вычислили через соцсети
В Кузбассе мужчина истязал 10-летнего пасынка раскаленной кочергой
В Кемерове в выходные будет перекрыто движение на одной из улиц
На въезде в Кемерово в результате спецоперации задержали дыни, лесной брус и кедровый орех
В Новокузнецке пройдет благотворительная фотосессия с животными
В Кемерове таксист подрабатывал наркокурьером
В Кузбассе мотоциклист врезался в грузовик
На кемеровском автовокзале стало проблематично попрощаться с родственниками
Россельхозбанк запускает акцию по картам «Мир»
В Кузбасс с рабочим визитом прибыл замминистра спорта России
Кузбассовец избил друга гантелью
В Новокузнецке Mercedes протаранил остановку с людьми
На Кузбасском мосту в Кемерове перекрыли проезд
В Кузбассе загорелась многоэтажка
В Кузбассе девушка прикинулась мужчиной и обворовала подругу
В кузбасской художественной школе дети рисовали в полутьме