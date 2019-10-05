СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-05T08:47:47+03:00

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В Кузбассе 16-летний подросток ударил ножом сожителя матери. В этот момент несовершеннолетний был пьян.

В сентябре этого года вечером 16-летний кемеровчанин вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент в жилище находилась его мать со своим сожителей, которые также распивали спиртное. В какой-то момент женщина начала высказывать претензии сыну и оскорблять его, говоря, что мальчик ничего не добьется в жизни. Подросток разозлился, и между членами семьи произошел конфликт, затем переросший в драку. Мужчина решил вступиться за свою сожительницу, но юному дебоширу это не понравилось и он ударил защитника ножом в живот. Женщина сразу вызвала скорую помощь.

-Примечательно, что женщина не сообщила сотрудникам полиции о причастности сына к ножевым ранениям мужчины. Однако, когда потерпевший пришел в себя, он рассказал о том, кто ударил его ножом, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Против юноши возбудили уголовное дело, сейчас все подробности произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU