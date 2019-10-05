В Кемерове будут обучать управдомов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-05T12:34:51+03:00

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В Кемерове создадут школы управдома, где старших по домам и подъездам обучат юридическим и правовым основам. Об этом глава города Илья Середюк рассказал в своей итоговой программе «Кемерово. Неделя».

Во время осмотра домов после запуска тепла эксперты нашли ряд нарушений и ошибок. Для того, чтобы управдомы могли защитить интересы своего жилого дома перед управляющими компаниями, в Кемерове создадут специальные школы.

– Мы приняли решение создать школу управдома. Мероприятия пройдут на базе наших территориальных управлений. Совместно с управляющей компанией и нашей юридической службой мы пригласим старших по домам и объясним, какие современные требования законодательства есть в этой сфере, – рассказал мэр Кемерова Илья Середюк.

Такое мероприятие уже прошла в Кировском районе. На нем побывали сорок председателей советов жилых многоквартирных домов, специалисты Государственной жилищной инспекции, центра жилищного просвещения и Жилкоментра.

Отметим, следующая школа пройдет в территориальном управлении Ленинского района 9 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU