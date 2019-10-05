СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-05T18:39:20+03:00

В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +20 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какая погода ждет кузбассовцев в воскресенье. Планируйте пикник, поездку за город, прогулки с детьми – будет тепло и без дождей.

По прогнозам специалистов в ночь на 6 октября в Кузбассе ожидается +4…+9 градусов тепла, да днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Будет дуть легкий юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров. В отдельных районах по северу области могут быть дожди, а утром ожидается туман.

В Кемерове в воскресенье днем температура установится в отметках +16…+18 градусов, дождей не прогнозируется, но утром будет легкая дымка.

Также синоптики предупреждают, что 6 октября сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости) в Междуреченске, Беловском и Прокопьевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU