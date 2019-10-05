2019-10-05T18:39:20+03:00
Общество

В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +20 градусов

Правда, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +20 градусовВ воскресенье в Кузбассе потеплеет до +20 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какая погода ждет кузбассовцев в воскресенье. Планируйте пикник, поездку за город, прогулки с детьми – будет тепло и без дождей.

По прогнозам специалистов в ночь на 6 октября в Кузбассе ожидается +4…+9 градусов тепла, да днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Будет дуть легкий юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров. В отдельных районах по северу области могут быть дожди, а утром ожидается туман.

В Кемерове в воскресенье днем температура установится в отметках +16…+18 градусов, дождей не прогнозируется, но утром будет легкая дымка.

Также синоптики предупреждают, что 6 октября сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости) в Междуреченске, Беловском и Прокопьевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны маршруты новых кемеровских автобусов Volgabus
В Новокузнецке ночью полыхал автобус
В Кузбассе будут проводить сложнейшие операции на головном мозге
В Кемерове будут обучать управдомов
Семь территорий могут быть признаны неготовым к отопительному сезону в Кузбассе
В Кузбассе женщина ударила экс-супруга ножом из-за отказа быть вместе
В Кузбассе официант украл деньги клиента на покупку онлайн-игр
В Кузбассе 16-летний подросток ударил ножом сожителя матери
Кузбассовец угнал чужой автомобиль, чтобы заставить владельца переживать
Копила всю жизнь: в Кузбассе мошенники украли у пенсионерки 2 миллиона рублей
Кузбассовец заготовил на зиму почти полтора килограмма марихуаны
Организатора стихийной свалки в Кузбассе вычислили через соцсети
В Кузбассе мужчина истязал 10-летнего пасынка раскаленной кочергой
В Кемерове в выходные будет перекрыто движение на одной из улиц
На въезде в Кемерово в результате спецоперации задержали дыни, лесной брус и кедровый орех
В Новокузнецке пройдет благотворительная фотосессия с животными
В Кемерове таксист подрабатывал наркокурьером
В Кузбассе мотоциклист врезался в грузовик
На кемеровском автовокзале стало проблематично попрощаться с родственниками
Россельхозбанк запускает акцию по картам «Мир»
В Кузбасс с рабочим визитом прибыл замминистра спорта России
Кузбассовец избил друга гантелью
В Новокузнецке Mercedes протаранил остановку с людьми
На Кузбасском мосту в Кемерове перекрыли проезд
В Кузбассе загорелась многоэтажка
В Кузбассе девушка прикинулась мужчиной и обворовала подругу
В кузбасской художественной школе дети рисовали в полутьме