В Кемерове открылся киноцентр «Юбилейный»

СЕГОДНЯ 04:52 2019-10-06T04:52:21+03:00

Он был закрыт на реконструкцию в январе прошлого года

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В Кемерове после ремонта торжественно открыли киноцентр «Юбилейный». Об этом на своей странице в соцсети рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В дизайне здания строители смогли совместить историю киноцентра и современные технологии: в залах установлено новейшее оборудование и удобные современные кресла, в большом зале огромный экран от пола до потолка, а в фойе – раритетный кинопроекционный аппарат и часть кирпичной кладки времен постройки кинотеатра.

– Для нас первоочередное требование к таким объектам – соблюдение всех норм безопасности. Здесь собственники не подвели и все работы сделали на совесть, – дополнил Сергей Цивилев.

Первыми на сеанс попали школьники. ФОТО: пресс-служба АКО

Первыми на сеанс попали школьники. Специально для них были организованы мастер-классы по робототехнике и флористике, танцевальный баттл и другие конкурсы. Как отмечает губернатор, на каникулах дети смогут смотреть кино бесплатно.

— Директор пообещал, что на каникулах дети смогут смотреть кино бесплатно. Такая возможность должна быть не только у кемеровских ребятишек, но и у детей из других городов! Поручил ему проработать этот вопрос, – дополняет он.

Отметим, ранее сообщалось, что кинотеатр «Юбилейный» был закрыт на реконструкцию в январе 2018 года

ИСТОЧНИК KP.RU