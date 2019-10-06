Самых красивых девушек приглашают участвовать в конкурсе «Мисс Кузбасс 2019»

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-06T06:31:27+03:00

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Уже 26 октября в Новокузнецке стартует кастинг конкурса «Мисс Кузбасс 2016». Участвовать в нем смогут и несовершеннолетние горожанки. Финальное шоу конкурса состоится 13 ноября.

Наступила осень, а значит, пришло время выбирать самую. Красивую девушку Кузбасса. 26 октября в БЦ «Сити» (проспект Ермакова, 9а) состоится кастинг конкурса «Мисс Кузбасс 2019». В этот день 16 конкурсанток будут сражаться за главную корону конкурса и право представлять регион на «Мисс Россия 2020». В этом году подготовка к конкурсу будет проходить в течение всего двух с половиной недель, а значит, девушкам предстоит в сжатые сроки не только выучить все хореографические номера, но и побывать на всевозможных мастер-классах, пообщаться с множеством интересных людей, стать участницами многочисленных фотосессий.

Финал конкурса состоится совсем скоро!

Для того, чтобы претендовать на корону, участнице должно быть не менее 17 и не более 23 лет, ее рост должен составлять не менее 173 сантиметров. У девушки должно быть российское гражданство. А вот супруга и детей у будущей участнице быть не должно, также как и заметных шрамов и татуировок.

- Мы запускаем прием онлайн-заявок, также девушки могут прийти сразу на кастинг 26 октября в 13.00 в бизнес-центр «Сити», - отметила организатор конкурса Анастасия Полищук.

ИСТОЧНИК KP.RU