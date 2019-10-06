Кадеты Кемеровского президентского училища приняли присягу

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-06T07:40:06+03:00

Воспитанникам училища вручили знаки и удостоверения кадетов, а также отпустили в увольнение

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В воскресенье, 6 октября, 360 воспитанников Кемеровского президентского кадетского училища приняли присягу.

360 кадетов Кемеровского президентского кадетского училища приняли свою первую присягу. Каждый из них поклялся упорно и настойчиво овладевать знаниями, готовить себя служению своему народу, достойно носить форму кадета, жить честно и справедливо, следовать идеалам кадетского братства. Всем воспитанникам училища вручили удостоверения и знаки кадета, а также пожелали быть достойными звания кадета.

Воспитанникам училища вручили знаки и удостоверения кадетов, а также отпустили в увольнениеФото: Кирилл ЧАЩИН

Поздравил кадетов с принятием присяги губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что у региона – славное воинское прошлое и не менее славное будущее.

- Вы всегда должны помнить этот день клятвы, нести с честью и достоинством великое звание кадета Кемеровского Президентского кадетского училища, - отметил Сергей Цивилев и обратился к новоиспеченным кадетам. - Вы – молодцы, вы – лучшие, вы – элита. Многие станут офицерами, учеными, государственными служащими. Всегда помните, вы – из Кузбасса, продолжатели великих и славных традиций. И это – достойно!

На построении.Фото: Кирилл ЧАЩИН

После принятия присяги кадеты получили свое первое увольнение.

ИСТОЧНИК KP.RU