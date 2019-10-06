Лето вернулось в Кузбасс

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-06T10:24:28+03:00

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Теплое ласковое бабье лето пришло в Кузбасс. В воскресенье столбики термометров по всему региону достигли отметок в +20 градусов, а понедельник обещает быть еще более теплым днем.

В воскресенье, 6 октября, в Кузбассе стоит погожий осенний денек. Золотая листва, пронзительная синева неба, ласковые лучи солнца – таково бабье лето! А понедельник, 7 октября, обещает быть еще более теплым. Так, грядущей ночью ожидается от трех до восьми градусов тепла, а по югу области столбики термометров опустятся до -2. В Кемерове синоптики прогнозируют +4…+6 градусов.

Днем в понедельник воздух на территории Кузбасса прогреется до +16…+21 градусов, при этом в Кемерове ожидается от 18 до 20 градусов. Днем возможна небольшая облачность, впрочем, осадки не прогнозируются. А вот ночью и утром возможен местами туман.

ИСТОЧНИК KP.RU