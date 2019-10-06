Булочка с жучком: жительница кузбасского города купила сдобу с сюрпризом
Ленинск-кузнечанка купила в одном из супермаркетов своего города сдобную булочку. Вот только есть ее женщина не стала. Сдоба оказалась с сюрпризом.
Жительница кузбасского города купила самую обычную сдобную булочку, а когда собралась ее сесть, пришла в ужас. То, что она увидела внутри булочки, женщина сфотографировала и выложила в соцсети.
- Булочка сдобная, в упаковке запечатанная, - такой записью женщина сопроводила снимок. - Утром сидела, пила чай. Разломила булочку, смотрю, что-то черненькое. Пригляделась, а это жук!
Многочисленные подписчики группы тут же предложили женщине обратиться к производителю и задать ему вопрос: что жук делает в булочке?
- Магазин ни при чем: он так же закупки совершает, как и рядовые потребители, - отмечает один из подписчиков.
Многие пользователи поддержали его и предложили девушке, купившей выпечку с сюрпризом обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты ведомства провели проверку на предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU