Булочка с жучком: жительница кузбасского города купила сдобу с сюрпризом

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-06T12:13:33+03:00

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Ленинск-кузнечанка купила в одном из супермаркетов своего города сдобную булочку. Вот только есть ее женщина не стала. Сдоба оказалась с сюрпризом.

Жительница кузбасского города купила самую обычную сдобную булочку, а когда собралась ее сесть, пришла в ужас. То, что она увидела внутри булочки, женщина сфотографировала и выложила в соцсети.

- Булочка сдобная, в упаковке запечатанная, - такой записью женщина сопроводила снимок. - Утром сидела, пила чай. Разломила булочку, смотрю, что-то черненькое. Пригляделась, а это жук!

Многочисленные подписчики группы тут же предложили женщине обратиться к производителю и задать ему вопрос: что жук делает в булочке?

- Магазин ни при чем: он так же закупки совершает, как и рядовые потребители, - отмечает один из подписчиков.

Многие пользователи поддержали его и предложили девушке, купившей выпечку с сюрпризом обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты ведомства провели проверку на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU