СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-06T14:48:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровчане удивлены большому количествому божьих коровок, заполонивших улицы областного центра. Жесткокрылые с пятнышками на спинках атакуют стены домов и не только.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/736134" frameborder="0"></iframe> Добрались до седьмого этажа: божьи коровки атаковали Кемерово.Видео: Анна Позолотина

Жительница областного центра прислала в редакцию «КП-Кемерово» фото и видео, на которых запечатлела божьих коровок. По словам женщины, жуки появились еще в начале сентября. Потом, когда начались дожди, они исчезли. А сейчас, с возвращением тепла, божьи коровки вновь атаковали улицы города.

- Они забираются на 6-7 этажи 16-этажного дома! – удивлена Анна Позолотина, автор фото и видео.

Жители областного центра удивлены количеством насекомых. ФОТО: Анна Позолотина

Женщина отмечает, что особых неудобств насекомые не доставляют, но в таком количестве вызывают неприятные ощущения.

ИСТОЧНИК KP.RU