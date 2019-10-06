2019-10-06T14:48:19+03:00
Общество

Добрались до седьмого этажа: божьи коровки атаковали Кемерово

Жители областного центра удивлены количеству насекомых
Екатерина РОМАНОВА
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Добрались до седьмого этажа: божьи коровки атаковали Кемерово. ФОТО: Анна ПозолотинаДобрались до седьмого этажа: божьи коровки атаковали Кемерово. ФОТО: Анна Позолотина
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Кемеровчане удивлены большому количествому божьих коровок, заполонивших улицы областного центра. Жесткокрылые с пятнышками на спинках атакуют стены домов и не только.

Добрались до седьмого этажа: божьи коровки атаковали Кемерово.Видео: Анна Позолотина

Жительница областного центра прислала в редакцию «КП-Кемерово» фото и видео, на которых запечатлела божьих коровок. По словам женщины, жуки появились еще в начале сентября. Потом, когда начались дожди, они исчезли. А сейчас, с возвращением тепла, божьи коровки вновь атаковали улицы города.

- Они забираются на 6-7 этажи 16-этажного дома! – удивлена Анна Позолотина, автор фото и видео.

Жители областного центра удивлены количеством насекомых. ФОТО: Анна Позолотина

Жители областного центра удивлены количеством насекомых. ФОТО: Анна Позолотина

Женщина отмечает, что особых неудобств насекомые не доставляют, но в таком количестве вызывают неприятные ощущения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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