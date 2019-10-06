Добрались до седьмого этажа: божьи коровки атаковали Кемерово
Кемеровчане удивлены большому количествому божьих коровок, заполонивших улицы областного центра. Жесткокрылые с пятнышками на спинках атакуют стены домов и не только.
Добрались до седьмого этажа: божьи коровки атаковали Кемерово.Видео: Анна Позолотина
Жительница областного центра прислала в редакцию «КП-Кемерово» фото и видео, на которых запечатлела божьих коровок. По словам женщины, жуки появились еще в начале сентября. Потом, когда начались дожди, они исчезли. А сейчас, с возвращением тепла, божьи коровки вновь атаковали улицы города.
- Они забираются на 6-7 этажи 16-этажного дома! – удивлена Анна Позолотина, автор фото и видео.
Жители областного центра удивлены количеством насекомых. ФОТО: Анна Позолотина
Женщина отмечает, что особых неудобств насекомые не доставляют, но в таком количестве вызывают неприятные ощущения.
ИСТОЧНИК KP.RU