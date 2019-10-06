СЕГОДНЯ 15:06 2019-10-06T15:06:50+03:00

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В кузбасской деревне во время свадьбы в банном комплексе начался пожар. 21 человек и шесть единиц техники боролись с огнем больше часа.

Очевидцы сняли на видео и выложили в социальной сети ЧП, которое произошло 5 октября в деревне Журавлево Кемеровского района. Здесь, на улице Журавлево, вечером загорелся банный комплекс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/736137" frameborder="0"></iframe> "Перетопили чуть-чуть": свадьба в Кузбассе закончилась пожаром.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

- Справляли свадьбу, решили сходить в сауну. Но, видать, перетопили чуть-чуть, - комментирует видео один из очевидцев. – Уже три экипажа приехали, но это бесполезно: она сейчас выгорит полностью.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 18.27, и сразу же на место выдвинулись шесть единиц техники и 21 пожарный. Локализовать пожар удалось лишь в 19:16, а полностью ликвидировать – в 19:36. Еще до прибытия пожарных 15 человек самостоятельно эвакуировались. Когда же пожарные прибыли, крыша банного комплекса горела открытым пламенем. когда огонь был ликвидирован, оказалось, что не только сгорела и обрушилась обрешетка крыши, но и обгорели стены на втором этаже здания. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU