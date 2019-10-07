2019-10-07T05:51:14+03:00
Общество

Конные соревнования памяти Арины Тесленко прошли в Кузбассе

В них приняли участие более 100 спортсменов
Екатерина РОМАНОВА
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Конные соревнования памяти Арины Тесленко прошли в Кузбассе. ФОТО: кадр видео АКОКонные соревнования памяти Арины Тесленко прошли в Кузбассе. ФОТО: кадр видео АКО
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В минувшие выходные в Кузбассе состоялись конные соревнования имени Арины Тесленко. Более ста участников из Кузбасса и Томской области боролись за победу.

Соревнования на Кубок памяти Арины Тесленко проходят в Кузбассе во второй раз. Более ста участников из Кузбасса и Томской области в теплый воскресный день боролись за победу. К слову, среди участников были только девушки. В закрытии соревнований участвовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Конные соревнования памяти Арины Тесленко прошли в Кузбассе.Видео: пресс-служба АКО

- Отрадно, что конный спорт в нашем регионе развивается, с каждым годом растет количество детей, которые приходят заниматься этим замечательным видом спорта. У людей возник интерес, оживились конные клубы, - отметил губернатор. - Мы провели конный переход, конные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, к концу этого года у нас будет сертифицирован ипподром в Промышленновском районе.

Справка «КП»:

Соревнования названы в память об Арине Тесленко, 9-летней воспитаннице клуба «Фелиция». Девочка считалась перспективной спортсменкой, весной 2018 года хорошо выступила на Кубке клубов. А 25 марта жизнь Арины и ее отца трагически оборвалась в ТРЦ «Зимняя вишня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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