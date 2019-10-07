Кемерово вошел в топ-20 городов страны по достатку населения

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-07T08:46:02+03:00

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Кемерово стал одним из лидеров по уровню достатка жителей. Среди населенных пунктов России он занял девятнадцатую строчку рейтинга.

Эксперты РИА Новости соотнесли среднюю зарплату и стоимость стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России. По итогам исследований Кемерово занял 19-ю строчку рейтинга.

Так, в областной столице Кузбасса чистая средняя ежемесячная зарплата составляет 41,9 тысячи рублей, при этом в рейтинге городов по уровню достатка населения город занимает 19-ю строчку.

Однако в общем по Сибирскому федеральному округа достаток распределен неравномерно. Для сравнения: Иркутск расположился на 14-й позиции - 47,2 тысячи и 2,57 балла, Красноярск на 18-й - 46,7 тысячи и 2,50 балла, Томск на 20-й – 44,1 тысячи и 2,42 балла. А вот город-миллионник, Новосибирск, занял всего 37-е место с зарплатами 42 тысячи рублей и соотношением 2,17 балла.

Отметим, при анализе исследователи учитывали средние зарплаты за вычетом НДФЛ за январь - июнь 2019 года. Вместе с тем обращали внимание и на стандартный набор товаров и услуг - 112 наименований, в том числе и еда, одежда, бытовая техника, коммунальные и прочие услуги. Средние цены по городам были взяты из базы ЕМИСС.

ИСТОЧНИК KP.RU