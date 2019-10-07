В Кузбассе детсады защитили от террористов

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-07T09:53:04+03:00

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В Кузбассе детсады проверили на исполнение антитеррористического законодательства. Прокуратура посчитала бабушек-вахтерш слабой защитой от возможных преступников.

Весной прокуратура Крапивинского района проверила школы и детсады на исполнение антитеррористического законодательства. Выяснилось, что в учреждениях множество грубых нарушений при обеспечении безопасности детей в образовательных организациях.

Так, вместо необходимой квалифицированной вневедомственной охраны за безопасность детей в садах и школах отвечали бабушки-вахтеры либо уборщики. Кроме того, в зданиях отсутствовали кнопки вызова полиции, установки, предупреждающих о террористической угрозе и видеонаблюдение.

- В связи с выявленными нарушениями в июне 2019 года прокурор Крапивинского района направил в суд двадцать пять исковых заявлений и потребовал обязать руководителей муниципальных образовательных организаций обеспечить надлежащую антитеррористическую защиту детей на период их пребывания в образовательных организациях, - комментируют в областной прокуратуре.

Отметим, иски были удовлетворены. Сейчас решения суда вступили в законную силу. Администрация района выделила средства на оборудования школ и детских садов положенной охраной - между школами и квалифицированной охраной заключаются договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU