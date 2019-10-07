«Я скучал!»: Егор Крид записал видеообращение к кемеровчанам
Вечером в воскресенье, 6 октября, в Кемерове состоялся концерт известного исполнителя Егора Крида. После выступления он записал видеообращение к кузбассовцам.
«Я скучал!»: Егор Крид записал видеообращение к кемеровчанам.Видео: Instagram Егора Крида
Известный исполнитель выступал в кемеровском спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Концерт имел успех: поклонники восторженно принимали Егора. Позже в соцсетях они писали, как понравился концерт, и признавались в самых теплых чувствах к исполнителю. Впрочем, Крид не остался в долгу. После концерта он записал видеообращение к кемеровчанам.
- Кемерово, я скучал, скучал по сцене! Большое спасибо вам за крутой концерт! Я знаю, что вы скучали по таким видео после концерта. Обнимаю вас каждого, - сказал Егор Крид.
ИСТОЧНИК KP.RU