СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-07T10:02:41+03:00

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Вечером в воскресенье, 6 октября, в Кемерове состоялся концерт известного исполнителя Егора Крида. После выступления он записал видеообращение к кузбассовцам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/736222" frameborder="0"></iframe> «Я скучал!»: Егор Крид записал видеообращение к кемеровчанам.Видео: Instagram Егора Крида

Известный исполнитель выступал в кемеровском спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Концерт имел успех: поклонники восторженно принимали Егора. Позже в соцсетях они писали, как понравился концерт, и признавались в самых теплых чувствах к исполнителю. Впрочем, Крид не остался в долгу. После концерта он записал видеообращение к кемеровчанам.

- Кемерово, я скучал, скучал по сцене! Большое спасибо вам за крутой концерт! Я знаю, что вы скучали по таким видео после концерта. Обнимаю вас каждого, - сказал Егор Крид.

egorkreed На концерте Егора Крида в Кемерове

ИСТОЧНИК KP.RU