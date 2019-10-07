Турист из Таиланда пытался ввести в Кемерово 60 мышей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-07T10:02:01+03:00

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Один из туристов, возвращавшихся в Кемерово авиарейсом из Бангкока, лишился своего груза – 60 мышей и фурнитуры для рукоделия. Ни на игрушечных зверьков, ни на пайетки и тесьму у него не оказалось документов.

В багаже одного из туристов, прибывшего самолетом из Бангкока в Кемерово, сотрудники таможни обнаружили необычный груз. 60 игрушечных мышей, 8 упаковок с тканым полотном в виде сетки со стразами, 11 упаковок со стразами, 10 упаковок с бусинами, парики из пайеток, тканевая тесьма с бахромой вызвали подозрение у таможенников. Турист заявил, что игрушки планирует подарить родственникам на Новый год, а фурнитура необходима для пошива карнавальных костюмов на праздник для членов семьи. Документов, которые бы подтвердили стоимость фурнитуры и игрушек, у туриста не оказалось, а вот общий вес незаконного груза превысил 25 килограммов.

- В данном случае наименование, количество, и характер товара не позволяет отнести его к товарам для личного пользования, - ответил заместитель начальника Кузбасского таможенного поста Кемеровской таможни Вячеслав Власов.

Игрушки и фурнитуру таможенники изъяли, а в отношении туриста было возбуждено дело за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU