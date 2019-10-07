В Новокузнецке 5-летнего ребенка случайно закрыли на балконе

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-07T11:22:03+03:00

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В Новокузнецке малолетний ребенок оказался запертым на балконе. Малыша без присмотра с пьяным отцом оставила мать.

О том, что на балконе пятого этажа дома по улице Тореза долгое время сидит маленький ребенок, полицейским в 23.00 часов сообщили взволнованные местные жители. Стражи порядка вместе с экипажами других экстренных служб незамедлительно выехали на место.

Как оказалось, малыша на общем балконе секционной квартиры на пять хозяев случайно запер один из соседей. Ребенок был замечен соседкой. Отец мальчика в это время находился в квартире со вторым ребенком – братом близнецом пропавшего мальчика. Глава семейства находился в состоянии алкогольного опьянения и потому не заметил исчезновения сына. Мать при этом дома отсутствовала, и полицейские не смогли до нее дозвониться.

-Инспекторы по делам несовершеннолетних доставили оказавшихся в опасной ситуации детей в социально-реабилитационный центр. Спустя двое суток после инцидента мать мальчиков обратилась в полицию, чтобы узнать местонахождение сыновей, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Стражи порядка составили на женщину административный протокол.

Женщине за неисполнение родительских обязанностей предстоит выплатить штраф 500 рублей, дети пока находятся в социально-реабилитационном центре. Саму семью полицейские взяли на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU