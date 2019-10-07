2019-10-07T12:18:09+03:00
Общество

В Кузбассе временно отключат телевидение

Кратковременные перерывы в трансляции связаны с профилактическими работами
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе временно отключат телевидениеВ Кузбассе временно отключат телевидениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе временно отключат телевидение. Кратковременные перерывы в трансляции связаны с профилактическими работами.

В нескольких кузбасских городах в ближайшее время пропадет телерадиосигнал, Об этом сообщается на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Так, в период с 7 по 11 октября с 9.00 до 18.00 часов возможно отключение в Кемерове. В Мысках отключение планируется 8 октября с 11.00 до 17.00 часов. В Новокузнецке отключение телерадиосигнала ожидается 9 октября с 10.00 до 16.00.

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - сообщили в компании. - Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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