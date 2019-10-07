2019-10-07T13:01:53+03:00
Общество

Два авиарейса в Кемерове изменят расписание

Курсировать по другому расписанию самолеты будут с 5 ноября
Мария КОЛОСОВА
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Два авиарейса в Кемерове изменят расписаниеДва авиарейса в Кемерове изменят расписаниеФото: Артем КИЛЬКИН
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Два авиарейса в Кемерове изменят расписание. Курсировать по другому расписанию самолеты будут с 5 ноября.

Авиакомпания NordStar сообщила об изменении времени вылета двух рейсов из международного аэропорта имени Леонова областной столицы. Речь идет о направлениях «Санья (Китай) – Кемерово – Санья» и «Кемерово – Красноярск – Кемерово». Сейчас авиарейсы выполняются по субботам, однако с 5 ноября самолеты будут летать по данным направлениям по вторникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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