2019-10-07T14:52:22+03:00
Происшествия

«Пункт назначения» по-новокузнецки: грузовик на кольце потерял трубу

По счастливой случайности никто не постарадал [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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«Пункт назначения» по-новокузнецки: грузовик на кольце потерял трубу. ФОТО: кадр видео vk.com, ДТП Новокузнецка, Сергей Бодров.«Пункт назначения» по-новокузнецки: грузовик на кольце потерял трубу. ФОТО: кадр видео vk.com, ДТП Новокузнецка, Сергей Бодров.
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Огромная труба не удержалась в кузове грузового автомобиля и выпала на дорогу. Лишь благодаря удачному стечению обстоятельств никто не пострадал.

«Пункт назначения» по-новокузнецки: грузовик на кольце потерял трубу.Видео: vk.com, ДТП Новокузнецка, Сергей Бодров.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и трубы большого диаметра и длины случилось в Новокузнецке утром 7 октября. Около 11:15 грузовой автомобиль, двигаясь по кольцу Транспортная-Циолковского, потерял трубу. Лишь по счастливой случайности рядом не оказалось других автомобилей.

- На месте работал экипаж ДПС: инспекторы занимались регулировкой движения, пока трубу убирали с проезжей части, - отметили в отделе пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. – В ДТП никто не пострадал.

Подписчики сообществ, в которых появилось видео с последствиями ДТП, отметили, что все это очень напоминает известный фильм «Пункт назначения».

- Я и раньше-то побаивался ездить за подобными грузовиками, а теперь даже приближаться к ним не буду! – заявил один из пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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