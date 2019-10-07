СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-07T14:52:22+03:00

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Огромная труба не удержалась в кузове грузового автомобиля и выпала на дорогу. Лишь благодаря удачному стечению обстоятельств никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/736342" frameborder="0"></iframe> «Пункт назначения» по-новокузнецки: грузовик на кольце потерял трубу.Видео: vk.com, ДТП Новокузнецка, Сергей Бодров.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и трубы большого диаметра и длины случилось в Новокузнецке утром 7 октября. Около 11:15 грузовой автомобиль, двигаясь по кольцу Транспортная-Циолковского, потерял трубу. Лишь по счастливой случайности рядом не оказалось других автомобилей.

- На месте работал экипаж ДПС: инспекторы занимались регулировкой движения, пока трубу убирали с проезжей части, - отметили в отделе пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. – В ДТП никто не пострадал.

Подписчики сообществ, в которых появилось видео с последствиями ДТП, отметили, что все это очень напоминает известный фильм «Пункт назначения».

- Я и раньше-то побаивался ездить за подобными грузовиками, а теперь даже приближаться к ним не буду! – заявил один из пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU