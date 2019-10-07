«Пункт назначения» по-новокузнецки: грузовик на кольце потерял трубу
Огромная труба не удержалась в кузове грузового автомобиля и выпала на дорогу. Лишь благодаря удачному стечению обстоятельств никто не пострадал.
«Пункт назначения» по-новокузнецки: грузовик на кольце потерял трубу.Видео: vk.com, ДТП Новокузнецка, Сергей Бодров.
Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и трубы большого диаметра и длины случилось в Новокузнецке утром 7 октября. Около 11:15 грузовой автомобиль, двигаясь по кольцу Транспортная-Циолковского, потерял трубу. Лишь по счастливой случайности рядом не оказалось других автомобилей.
- На месте работал экипаж ДПС: инспекторы занимались регулировкой движения, пока трубу убирали с проезжей части, - отметили в отделе пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. – В ДТП никто не пострадал.
Подписчики сообществ, в которых появилось видео с последствиями ДТП, отметили, что все это очень напоминает известный фильм «Пункт назначения».
- Я и раньше-то побаивался ездить за подобными грузовиками, а теперь даже приближаться к ним не буду! – заявил один из пользователей соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU